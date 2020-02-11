ЕС предоставит Украине €25 млн помощи на проекты по цифровизации

11.02.2020, 22:18, Новости дня

Украина и Европейский союз подписали соглашение о €25 млн помощи в сфере цифровизации. Об этом на брифинге 11 февраля в Киеве сказал премьер-министр Алексей Гончарук после встречи с еврокомиссаром по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Оливером Варгейи, передает корреспондент издания «ГОРДОН».

«Сегодня вице-премьер по вопросам евроинтеграции [Дмитрий Кулеба] и еврокомиссар подписали соглашение о помощи ЕС на €25 млн в цифровизации нашей страны. Это поможет нам реализовать уже озвученные планы в течение трех лет оцифровать все услуги и в текущем году серьезно продвинуться, переведя в онлайн 50 самых популярных услуг.», – сказал Гончарук.

Министерство цифровой трансформации сообщило в Facebook, что эти средства направят на разработку приложения «Дія», внедрение электронных услуг, электронной идентификации и других проектов.

#мінцифраЩойно український Уряд та ЄС підписали нову Програму підтримки електронного урядування та цифрової економіки…

Posted by Міністерство цифрової трансформації України on Teisipäev, 11. veebruar 2020

В ноябре 2019 года вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что «в течение трех – пяти лет 100% предоставляемых гражданам и бизнесу государством услуг перейдут в онлайн-формат».

Мобильное приложение «Дія» запустили 6 февраля. С помощью этой программы украинцы смогут хранить личные документы в электронном виде и в будущем получить доступ ко всем государственным онлайн-сервисам. За два дня «Дію» скачали почти 800 тыс. раз, приложение возглавило рейтинг бесплатных приложений App Store. 

На начальном этапе в приложении доступны водительские права и свидетельство о регистрации транспортного средства (из-за ажиотажа в первые сутки приложение и кабинет водителя на сайте Главного сервисного центра МВД работали с перебоями). Впоследствии появится возможность добавить внутренний и заграничный паспорта, ID-карту, а также цифровые версии студенческого и ученического билетов.

Подробнее о том, как пользоваться приложением и зачем оно необходимо, можно прочесть в материале издания «ГОРДОН».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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ЕС предоставит Украине €25 млн помощи на проекты по цифровизации

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