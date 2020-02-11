Президент Зеленский: Путин понимает, что надо закончить эту войну

11.02.2020, 22:14, Новости дня

КИЕВ – Президент Украины Владимир Зеленский считает, что президент России Владимир Путин понимает необходимость завершения войны на Донбассе.

Об этом украинский лидер заявил в интервью информационному агентству «Интерфакс-Украина».

«Я уверен, что он меня понял, очень прозрачно понял. Кажется, что если такой контакт, глаза в глаза, ты сразу понимаешь, кто перед тобой, что за человек. Несмотря на все данные разведки. Мне кажется, что он меня понял. И он понимает, что надо закончить эту войну», – сказал Владимир Зеленский в эксклюзивном интервью, фрагменты которого «Интерфакс – Украина» публикует 11 февраля.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него есть ощущение возможности проведения выборов на Донбассе осенью этого года одновременно с местными выборами во всей стране, но не исключает замораживания конфликта.

«Насколько это вероятно? Если мы договоримся, все равно надо будет где-то месяца три, как минимум, для того чтобы там на месте обеспечить безопасность для всех – и для журналистов, и для ЦИК, для всех наблюдателей. […] Я почему-то верю, что это возможно, есть почему-то такое чувство», – сказал глава украинского государства «Интерфакс – Украина».

По его словам, многое станет понятно после саммита «нормандской четверки», который запланирован на апрель. «Если там будет снова топтание на месте, шансы на местные выборы уменьшатся в разы», – отметил президент Украины.

Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, Владимир Зеленский в телефонном разговоре с Ангелой Меркель обсудил выполнение договоренностей, достигнутых во время Нормандского саммита 9 декабря в Париже. Беседа состоялась 11 февраля 2020 года, «федеральный канцлер выразила обеспокоенность в связи с несоблюдением незаконными вооруженными формированиями режима прекращения огня».

«Собеседники обсудили вопрос определения трех дополнительных участков разведения сил и средств на линии соприкосновения на Донбассе, а также выразили надежду на достижение прогресса в этом направлении на следующем заседании Трехсторонней контактной группы 12 февраля в Минске», – подчеркивается в сообщении на сайте президента Украины.

В ходе разговора также шла речь о необходимости продолжения персональных санкций ЕС против бывших высокопоставленных украинских чиновников, которых подозревают в злоупотреблении государственными средствами и совершении преступлений во время Майдана.

Напомним, что после многочасовых переговоров в столице Беларуси с 11 по 12 февраля 2015 года был выработан и согласован Комплекс мер в качестве механизма для выполнения Минских соглашений. Комплекс мер по выполнению Минских соглашений состоит из пунктов по безопасности, решению гуманитарных и политических вопросов, других обязательств сторон.

Документ – Комплекс мер – подписали участники Трехсторонней контактной группы – представители от Европейского Союза, России, Украины, и от самопровозглашенных непризнанных республик.

Движение к «замороженному» конфликту

Политолог Олеся Яхно-Белковская отмечает, что в январе 2020 года на Донбассе Вооруженные силы потеряли одиннадцать убитых и 33 раненых.

«Это факты. И то, что якобы Путин хочет завершить войну, по мнению Зеленского, – это детский взгляд на ситуацию. Так называемым «премьером» ДНР назначен российский гражданин, который занимал до 2015 года должность вице-губернатора Иркутской области – это еще раз о том, что "ихтамнет"», – говорит Олеся Яхно-Белковская корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Она считает, что Россия не демонстрирует желания уйти из Донбасса и завершить войну.

«Мы не видим сигналов к этому. Министр Пристайко сказал, что вряд ли в апреле состоится нормандская встреча, как это предполагалось в Берлине, потому что нет подготовки к ней. Новоназначенный глава офиса президента Ермак говорит, что отношения развиваются конструктивно, имея ввиду свой диалог с Дмитрием Козаком. Все двигается к замораживанию конфликта на Донбассе, но при этом с попыткой восстановления диалога между Украиной и Россией», – отмечает Олеся Яхно-Белковская.

Такая политика – восстановления диалога между странами, по ее словам, ведет не только к замораживанию конфликта, но и снятию вины с России.

«Запускаются процессы по признанию Майдана как госпереворота, я имею ввиду беркутовцев, которые хотят вернуться в Украину и доказывать в суде, что Майдан – это был госпереворот. Все это делается с целью объяснить, что Крым и Донбасс «ушли» в знак протеста, а восстановленный диалог с Россией приведет к тому, что по Крыму у нас не будет процессов деоккупации, а на Донбассе продолжится замороженный конфликт. При этом в мире Россия будет формировать мнение, что не она страна-агрессор», – подчеркивает политолог.

Действия украинской власти, считает Олеся Яхно-Белковская, должны подтверждаться реальными шагами для возвращения временно оккупированных территорий.

«Не вижу перспектив провести осенью выборы на Донбассе, разговоры о выборах не демонстрируют желаний и реальных шагов. Это логика мелкого тактического результата, в то время, как Россия делает ставку на долгосрочную перспективу, стремиться доказать возникновение внутреннего конфликта в Украине. Украинская власть, поддерживая диалог с Кремлем, помогает России решить ее главную задачу – снять международные санкции», – утверждает политолог.

Хочет ли Владимир Путин завершить военную авантюру на Донбассе?

Политолог Александр Харебин не сомневается в том, что у президента Зеленского есть желание завершить войну на Донбассе.

«Это не только его предвыборное обещание, но и личное, совершенно прагматичное желание. Войти в историю Украины и многолетней российско-украинской войны как личность, которая достаточно быстро смогла найти точки соприкосновения, при которых каждый их участников противостояния не будет считать себя проигравшей стороной, крайне амбициозная задача, для решения которой вокруг президента сейчас выстраивается соответствующая инфраструктура из советников, членов команды и пакета разрабатываемых законодательных инициатив», – говорит Александр Харебин корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

На вопрос о том, действительно ли лидер России также хочет завершить войну на Донбассе, он отвечает, что на этот вопрос ответ не знает никто, «включая самого президента России».

«Меняющаяся на глазах мировая политическая конъюнктура, внутренние угрозы стабильности при конституционных изменениях в самой России, а также достаточно прагматичная позиция Украины в отстаивании своих собственных интересов, могут сделать любой сценарий окончания войны как быстро реализуемым, так и никогда не возможным. Пока очевидно только то, что смена украинского главы Офиса президента и назначение нового куратора украинского направления в России частично направлено как раз на попытку обобщения и сведения позиций сторон с возможностью выработки совместного решения», – отмечает Александр Харебин.

Он считает, что «задача активизировавшегося и уже не скрываемого диалога между представителями президентов России и Украины, включая текущие раунды переговоров в Минске и подготовку к апрельскому саммиту Нормандского формата» предусматривают ответ на вопрос – как договориться «посередине», что станет победой, а что будет считаться поражением, и хочет ли Владимир Путин завершить военную авантюру на Донбассе?