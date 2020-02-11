Португалия арестовала счета богатейшей женщины Африки

11.02.2020, 22:12, Новости дня

Португальская прокуратура арестовала банковские счета дочери экс-президента Анголы Изабель душ Сантуш, информирует Reuters.

Свое решение ведомство назвало результатом сотрудничества между ангольскими и португальскими властями, информирует Reuters.

Напомним, Изабель душ Сантуш – дочь экс-президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша и россиянки Татьяны Кукановой.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о преследовании душ Сантуш, которая является гражданкой РФ и при этом имеет шансы стать президентом Анголы.



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Португалия арестовала счета богатейшей женщины Африки

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