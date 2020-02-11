«Спартак» Знарка дожал «Металлург» и вышел в плей-офф КХЛ

11.02.2020, 22:06, Новости дня

В Москве завершилась встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между столичным "Спартаком" и магнитогорским "Металлургом". Уступая по ходу игры две шайбы, подопечные Олега Знарка сумели одержать волевую победу со счетом 4:2.

За красно-белых дубль оформил Робин Ганзл. Голами также отметились Патрик Херсли и Каспарс Даугавиньш. У "Магнитки" отличились Богдан Потехин и Андрей Нестрашил.

"Спартак" набрал 70 очков и обеспечил себе участие в плей-офф Кубка Гагарина. "Металлург" имеет в активе 58 очков. Магнитогорский клуб занимает восьмое место на Востоке.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

«Спартак» Знарка дожал «Металлург» и вышел в плей-офф КХЛ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.02 / Роспотребнадзор: пациенты с коронавирусом в Тюмени и Забайкалье идут на поправку

15.01 / Искали исламистских радикалов — Welt об облаве на чеченцев в Германии

25.01 / Новый вице-премьер Хуснуллин предложил провести всероссийскую реновацию

21.01 / Более 700 заключенных, находящихся на оккупированных территориях Донбасса, ожидают возвращения на подконтрольную Киеву территорию – Денисова

22.01 / Милевский и Алиев посоревновались в футбольном мастерстве в центре Киева. Видео

17.01 / Винник потерял за 28 дней голодовки в греческой тюрьме 17 кг

19.01 / Глава МВФ заявила о возможном возвращении мировой экономики к состоянию Великой депрессии

08.02 / Вспышка «очень заразного» норовируса произошла в одном из казино в США

17.12 / Порошенко внес залог в 800 тыс. долларов за украинского генерала

28.01 / Астафьева «поговорила» с чайкой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика