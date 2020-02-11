Суд оставил в силе решение возвратить в прокуратуру дело экс-жены Цеповяза

11.02.2020, 22:06, Новости дня

Ростовский областной суд оставил в силе решение о возврате в прокуратуру дела бывшей супруги осужденного члена банды Цапков из станицы Кущевской Краснодарского края Вячеслава Цеповяза Натальи Стришней и ее брата Ивана Стришнего, которые обвиняются в вымогательстве около 70 миллионов рублей.

Как передает ТАСС, адвокат обвиняемых Генрих Хачатуров пообещал обжаловать данное решение как необоснованное.

Подсудимые обвиняются в крупном вымогательстве, оба они отправлены под домашний арест, на имущество Стришней, которая руководит предприятием "Слава Кубани", наложен арест.

В ноябре 2019 сообщалось, что женщина впала в кому, из которой она вышла после того, как ее доставили в реанимацию Кущевской районной больницы. В связи с состоянием здоровья Стришней судебные заседания по существу неоднократно откладывались.

Ее бывший муж Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен Краснодарским краевым судом по делу банды Цапков к 20 годам лишения свободы. Банда орудовала в станице Кущевской с 1998 по 2010 год, убив 19 человек. На ее счету массовое убийство 12 человек, включая детей, в доме фермера Аметова.



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Суд оставил в силе решение возвратить в прокуратуру дело экс-жены Цеповяза

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