Redmi выпустила новые пауэрбанки емкостью 10 000 и 20 000 мАч

11.02.2020, 22:04, Разное

Помимо нового смартфона 8A Dual, бренд Redmi выпустит два пауэрбанка, емкостью в 10 и 20 тысяч мАч. Оба устройства имеют два выхода USB-A, а также порты micro-USB и USB-C.

Менее мощное устройство имеет функцию быстрой зарядки до 10 Вт, а пауэрбанк на 20 000 мАч – до 18 Вт. Внутри зарядных устройств находятся литий-полимерные элементы питания, отличающиеся повышенной плотностью в сравнении с классическими литий-ионными. Новинки сделаны из гладкого матового пластика, также появилась возможность для зарядки девайсов с невысоким энергопотреблением, вроде наушников.

Помимо этого, стоит выделить наличие двенадцатислойной защиты от перегревов и коротких замыканий. На индийском рынке девайсы появятся уже через неделю, а их цена составит 800 и 1,5 тысячи рупий соответственно (720 и 1,4 тысячи рублей).