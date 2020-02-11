Samsung подготовил дизайнерскую версию Galaxy Z Flip Thom Browne Edition

11.02.2020, 22:04, Разное

На просторах интернета было размещено рекламное видео лимитированной модификации будущего флагмана Samsung Galaxy Z Flip. Эксклюзивная версия разработана вместе с модельером из США Томом Брауном.
На видео показаны особенности модификации Samsung Galaxy Z Flip, которая отличается от стандартного девайса серебряной рамкой и классическим дизайном Брауна. Лимитированную модификацию девайса Thom Browne Edition будут поставлять в специальной коробке, а сам комплект также включает чехол, наушники Galaxy Buds+ и умные часы Galaxy Watch Active2.

По неподтвержденным данным, эта модификация обойдется покупателям в 2,5 тысячи долларов. По словам автора ролика, модель будет продаваться лишь в нескольких странах.



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Samsung подготовил дизайнерскую версию Galaxy Z Flip Thom Browne Edition

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