В РФ стартовали продажи бизнес-ноутбука Asus ExpertBook B9

11.02.2020, 22:04, Разное

Компания Asus открыла старт продажам в РФ бизнес-ноутбука модели ExpertBook B9. Компактный компьютер работает 24 часа без подключения к бытовой электросети, аккумулятор пополняется энергией до 60% за 39 минут вследствие поддержки гаджетом функции ускоренной зарядки.
Апарат имеет небольшие размеры и такой же вес, не превышающий 870 граммов. Тонкие рамки вокруг экрана имеют ширину 4 мм. Девайс получил 14-дюймовый экран, причём соотношение дисплея и крышки достигает 94%. Компьютер работает на основе процессора Intel Core в десятом поколении. Предусмотрены 16 ГБ LPDDR3 (2133 МГц). Установлены два накопителя M.2 PCIe 3.0х4 предельной ёмкостью по 2 ТБ каждый. Специалисты допустили возможность создания специальной версии RAID 0. Имеется антибликовое покрытие, предусматривается светодиодная подсветка. Экран обладает разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) и яркость 300 ккд/м2, при этом обеспечивается 100% охвата цветового пространства. Имеются широкие углы обзора.

Предусмотрены порты USB 3.1 Gen1 Type-C (Thunderbolt 3), вход USB 3.1 Gen2 Type-A, в том числе видеовыход HDMI и разъём micro-HDMI (Ethernet). Стоимость ноутбука ASUS ExpertBook B9 (B9450) в РФ составляет 98,99 тыс. рублей.



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В РФ стартовали продажи бизнес-ноутбука Asus ExpertBook B9

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