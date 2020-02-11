Доклад ООН — Пхеньян продолжает работать над ядерной программой и уклоняться от санкций

11.02.2020, 22:04, Новости дня

В новом, пока не опубликованном докладе для Совбеза ООН независимые эксперты приводят доказательства того, что, несмотря на запреты, Северная Корея продолжает работу над своими ядерной и ракетной программами. Кроме того, как отмечает CBS News, аналитики утверждают, что Пхеньян по-прежнему успешно уклоняется от финансовых санкций.


Reuters

Северная Корея продолжает работу над своими «незаконными ядерной и ракетной программами», нарушая тем самым резолюции Совбеза, пишет CBS News со ссылкой на ещё не опубликованный доклад ООН, подготовленный независимыми экспертами.

Члены Совбеза получили конспект документа 10 февраля в понедельник. Однако, как подчёркивает канал, ему удалось взглянуть на дополнительные шесть секций доклада, которые ещё не были раскрыты и в которых содержится «подробная информация о противоправных действиях Северной Кореи».

Как указано в докладе, Пхеньян продолжает строить инфраструктуру и прочие объекты для своей программы. Два ракетных запуска, проведённых Северной Кореей в декабре, по мнению экспертов ООН, свидетельствуют о «новой фазе» в работе над запрещёнными проектами.

Кроме того, специалисты пришли к выводу, что подводная лодка, которую сейчас конструирует Пхеньян и которая, по предположениям, может переносить баллистические ракеты, должна будет завершить масштабный процесс «диверсификации» ракетной программы.

Также эксперты обнаружили, что Пхеньян по-прежнему обходит международные экономические санкции с помощью «подставных компаний и совместных предприятий с ничего не подозревающими иностранными» партнёрами. Северная Корея, по мнению аналитиков, предпочитает использовать контрабандные наличные и золото, а также виртуальную валюту, вроде биткоинов. По оценкам ООН на август 2019 года, Пхеньян заработал до $2 млрд, уклоняясь от санкций.

Составители доклада приводят доказательства и того, что Северная Корея также незаконно импортирует очищенные нефтепродукты — через поставки «от корабля к кораблю» или непосредственно иностранными судами. Сам же Пхеньян опять-таки незаконно продаёт за рубеж уголь и песок, доходы от которых, как напоминают эксперты, традиционно идут на ядерную и ракетную программы. Туда же направляются и средства, которые Северная Корея получает от своих граждан, работающих за границей. CBS News напоминает, что по условиям резолюции 2017 года к 22 декабря 2019 года все эти люди должны были быть репатриированы.

По данным канала, подготовившие доклад эксперты составили список рекомендаций по внесению изменений в стратегию по Северной Корее. Предложения можно будет обсудить, когда члены Совбеза получат полную версию доклада в начала марта. После этапа обсуждений документ скорее всего будет обнародован ООН, однако были и случаи, когда подобные доклады оставались закрытыми лишь во внутреннем пользовании организации. 



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Доклад ООН — Пхеньян продолжает работать над ядерной программой и уклоняться от санкций

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