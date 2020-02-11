В «Слуге народа» увязали подачу воды в Крым с переговорами по Донбассу

11.02.2020, 21:58, Новости дня

Глава парламентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия увязал подачу воды в Северо-Крымский канал с территории Украины с переговорами по Донбассу.

«Если дать воду в Крым (через Северо-Крымский канал –прим. ВЗГЛЯД), то будем иметь большое преимущество в переговорах по Донбассу – моя личная позиция, я буду считать это достаточным компромиссом. Я на такое бы пошел, потому что в Крыму водой будут пользоваться граждане Украины. Если это будет обмен, что они отходят в Ростов, мы устанавливаем контроль над границей, я бы на такое пошел», – сообщил Арахамия в эфире украинского телеканала «Прямой».

Напомним, на прошлой неделе на Украине отказались возобновлять поставку воды в Крым.

В октябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность возобновления подачи воды в Крым.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какой ущерб наносит Крыму украинская водная блокада.



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В «Слуге народа» увязали подачу воды в Крым с переговорами по Донбассу

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