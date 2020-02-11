Егор Корешков: «Пришло время осваивать новые профессии в кино»

11.02.2020, 21:49, Разное

По сюжету комедии главного героя доктора Филатова (его играет Федор Бондарчук) — первоклассного гинеколога и любимца женщин — внезапно бросает жена (Олеся Судзиловская). Пытаясь заполнить пустоту, Филатов начинает искать новую любовь. Но чем больше он узнает женщин, тем больше понимает, что его жена идеальна и ее надо вернуть. Личная драма разыгрывается на фоне не менее драматичных рабочих будней. Герой Егора Корешкова — коллега Филатова и тоже, кстати, Егор — настолько уверен в своем таланте, что его уверенность переходит в самоуверенность. После операционной ошибки и увольнения Филатовым Егор теряет смысл жизни. Отчаяние длится недолго: сам Филатов предлагает ему вернуться в клинику…

Егор, расскажи, сколько врачей уже набралось в твоей фильмографии?

Первый был самый важный!

Потому что это был Антон Павлович Чехов?

Конечно (улыбается). Изучая его, я многому научился — в понимании и литературы, и жизни, и отношения к профессии. Период, который затрагивает фильм «Братья Ч», касается момента выбора Антоши Чехонте – быть ли писателем или продолжить путь врача. Это был для него тяжелый и непонятный выбор, он не мог решиться на столь серьезный шаг. В первую очередь он думал о своей семье, которую содержал. Конечно, у каждого из моих героев особая драма.

Съемки сериала «Филатов»

А у Егора в «Филатове»?

В «Филатове» это такой боевой и очень амбициозный врач. Он самоуверен и нарушает субординацию – например, не спрашивая начальство, выносит важные решения, проводит операции без согласования. Из-за этого главный герой, Филатов, его понижает до первичного осмотра, бумажной работы, где ему приходится опять заслуживать уважение и возможность оперировать, возможность подниматься вверх по служебной лестнице.

Кажется, если в «Жизни впереди» твой врач миляга, то здесь неоднозначный персонаж.

Неоднозначный, да. В личной жизни тоже – там у него все сложно. Он не понимает, с какой из девушек быть, кого он любит по-настоящему. В профессиональной сфере он скорее знает, как должно быть, и быстрее принимает решения.

Егор, молодой амбициозный врач-гинеколог. Желание быть не просто «как Филатов» (Федор Бондарчук), а лучше его, приводит к постоянным проблемам

Известно, что перед тем, как сыграть своего первого врача гинеколога — в «Жизни впереди», ты ходил к практикующему врачу на консультацию. Тебя туда отправил режиссер?

Нет, это была моя личная инициатива. Я стараюсь к каждой роли подготовиться максимально и обязательно поговорить с представителями профессий, которых мне предстоит воплотить на экране. Конечно, полноценно изучить ремесло не получится, да это и не нужно, потому что в основе актерской профессии – имитация. Достаточно каких-то деталей и точных фраз, чтобы было максимально убедительно. Чтобы зритель чувствовал, что ты именно тот, кого ты играешь, за кого себя выдаешь.

И что же это был за опыт на консультации врача?

Я поспрашивал, сколько они учатся, а врачи учатся, наверное, больше всех на свете. Обучение, стажировка, ординатура и так далее. Еще меня интересовало, можно ли попасть в клинику по блату. Потому что в «Жизни впереди», например, мой герой – сын главврача больницы. Мне ответили, что это исключено. Ну и, конечно, меня интересовали какие-то практические вещи, потому что надо было понимать, как я должен вести себя в кабинете уже на съемках. На площадке тебе необходимо все приспособить под себя – стулья, реквизит, ты должен распределить фразы, когда совершаешь какие-то действия. И если в кино на это есть какое-то время, то в сериале времени нет вообще, и это твоя домашняя работа.

Егор Корешков в роли врача

Ты нередко в разных интервью говорил о том, что подумываешь о режиссуре. Почему до сих пор ничего не снял?

Это правда, по поводу режиссуры я подумываю давно. А останавливает меня вот что. Была такая фраза, у Буковски: «Проблема этого мира в том, что воспитанные люди полны сомнений, а идиоты полны уверенности». Я сомневаюсь… Но я все время ищу какой-то материал, чтобы начать снимать. И сейчас мы с еще одним автором пишем полный метр.

То есть теперь ты сценарист?

Сосценарист, автор идеи и в дальнейшем режиссер этого проекта. Пока я не начал снимать, но время не теряю — занимаюсь продюсированием. Это важный момент и для режиссера – понимать, как устроена сфера за кадром. Нужно быть подготовленным не только творчески, но и юридически, ведь тебя ждет защита проекта, питчинги, маркетинг. Это новая тенденция: режиссеры сейчас не только режиссеры, а продюсеры не только продюсеры, они фильммейкеры, шоураннеры, все занимаются всем. И я тоже решил изучить все доступные профессии.

А для чего ты это делаешь? Чтобы через 20 лет иметь возможность дать себе те роли, которые ты хочешь сыграть, а не ждать, когда тебе что-то предложат?

Конечно, и в этом есть правда, потому что сценарии, которые мне сейчас присылают… (выразительная пауза). Даже говорить не хочется. Поэтому артисты стараются выступать в роли режиссеров и сценаристов. Кого ни спрошу, все где-то учатся, все получают второе образование. Тем более, что сейчас появляется много онлайн-платформ, и профессионалов не хватает. У меня очень много идей, и, чтобы их воплотить, я собираю вокруг себя команду. Сейчас отличное время для реализации, просто возрождение.

О чем история, которую ты пишешь?

Я пишу об Александре Блоке.

Вот это да! И играть Александра Блока тоже будешь ты?

Да.

Ну действительно, Чехова сыграл, молодого Блока сыграешь…

На самом деле я еще до конца не уверен, буду ли играть сам. Но вот у Данилы Козловского как-то получается снимать и сниматься самому, у Михалкова получалось… Правда, это довольно сложно, потому что тебе нужно сыграть, потом побежать на плейбек, отсмотреть материал и решить, понравился тебе дубль или нет. А это увеличивает и бюджет, и время съемочного процесса. Но вообще этот персонаж мне очень интересен. Блок – одна из ключевых фигур начала двадцатого века, он отражение времени, он его пророк. Он оставил мощное наследие, им восхищались коллеги при его жизни. Есть такая фраза у Маяковского: «У меня из десяти стихов – пять хороших, три средних и два плохих. У Блока из десяти стихотворений – восемь плохих и два хороших, но таких хороших, мне пожалуй не написать».

Надеюсь, скоро мы увидим твой дебют как сценариста и режиссера. А как диджей ты по-прежнему играешь на вечеринках?

Периодически. Это хобби.

Это не может стать второй профессией?

Ну, во-первых, это трудоемкая очень вещь. Я бы сравнил это с театром, когда ты играешь одно и то же. Во-вторых, у нас в России не так много слушателей. Тех, кто хочет послушать именно музыку, а не поплясать под известные треки. К тому же эта работа ночная. А ночами работать, ставить известные треки по 15 ночей в месяц – это вообще-то тяжело. Я это вижу только как хобби, для друзей, когда ты можешь поиграть то, что тебе нравится, ребята послушают, потанцуют – на том и закончим.

Под Новый год случаем не работал диджеем – за гонорар?

Один раз в декабре сыграл, и то для себя, а так нет. Я музыкой занимаюсь дома, где у меня драммашины, синтезаторы – интересно все это изучать, играть, слушать. Это все исключительно про творчество, а не про заработок.

Текст: Аня Сергиенко

Сериал «Филатов» с 17 февраля, с понедельник по четверг, в 19:00 на СТС.