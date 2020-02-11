Приглашенный редактор Надежда Михалкова о фильме «Лед 2», российской поп-музыке и о том, станет ли ее дочь фигуристкой

11.02.2020, 21:49, Разное

Еще до съемок я была хорошо знакома с творчеством Жоры Крыжовникова: мне интересно наблюдать за тем, что он делает, и я считаю, что Жора – один из немногих российских режиссеров со своим почерком и ярко выраженным стилем. Конечно, первая его картина, которая запала мне в душу, – это «Горько!», фильм, в котором так органично сочетается народная комедия и авторская ирония. Видно, что к своим героям режиссер относится с огромной любовью и смеется не столько над ними, сколько с ними вместе. А как символичен там финал с исполнением песни «Натали»! Композиции, которую главная героиня, мечтавшая о европейской свадьбе, поначалу не хотела петь и к которой потом в итоге же и вернулась. Мне очень импонируют такие авторы как Жора: при помощи достаточно простого киноязыка и на первый взгляд легкомысленного жанра они способны затронуть по-настоящему серьезные темы.

Такие фильмы как наш «Лед 2» я до этого не очень любила. Наверное потому, что относилась к ним несерьезно, и лишь позже начала понимать, как сложно создать на экране подобную легкость и попасть в настроение аудитории. Я в этом плане зритель придирчивый: популярную музыку, к примеру, люблю достаточно выборочно: в основном мне нравятся мелодии, вызывающие приятные воспоминания, а не те, которые все считают модными. И только сейчас благодаря плейлисту дочки я начала узнавать про существование таких композиций как «Витаминка» Тимы Белорусских.

Надежда Михалкова на съемках фильма «Лед 2″Я долгое время жила с ощущением, что видела первый фильм «Лед», хотя это было и не совсем так — потому что моя дочь Нина видела его раз пятьсот, особенно финальные сцены. Она вообще хорошо катается на коньках, а тренер Нины даже сказал, что у нее есть перспективы добиться успеха в фигурном катании. Но я отдаю себе отчет в том, что моя дочь – не тот человек, который готов стоять у станка по 20 часов ради победы. Что не мешает ей заниматься этим ради удовольствия и ждать вместе со мной премьеры второго фильма. Кстати, сама я первый «Лед» перед съемками таки посмотрела – на этот раз без Нины, в самолете. А теперь, уже после участия в продолжении, могу сказать, что 14 февраля на экраны выйдет совсем другое кино, отличное от того, что вы видели раньше. И это здорово! Мне кажется, это очень хороший ход, чтобы привлечь новых зрителей и не разочаровать тех, кто смотрел первый фильм. Вторые части всегда бесконечно сравнивают. Но в нашем случае получилась отдельная самостоятельная единица, а не просто сиквел.

Надежда Михалкова на премьере фильма «Лед 2»

Поют при этом в нашем кино по-прежнему. Мне, впрочем, делать этого не пришлось. Да и на коньках кататься тоже – решили сделать мою героиню Аню приземленным социальным работником с обычной и совсем не сказочной жизнью. Персонаж у меня очень положительный. И поэтому на съемках, вместо того, чтобы заниматься физической подготовкой, я старалась просто высыпаться, выглядеть хорошо, помнить текст и исправно выполнять задачи режиссера (Смеется.). А также – наставлять на путь истинный героя Саши Петрова. Ведь моя Аня верит в этого персонажа даже в те моменты, когда он сбивается с верного пути.

Надежда Михалкова в фильме «Лед»

С самим Сашей мы до съемок не были знакомы, но сразу поладили. Он человек необычайной харизмы и с отличным чувством юмора. Мы с ним разные по темпераменту люди, но дружбе и работе это совсем не мешает. Саша вообще очень трогательно и профессионально относится к своему делу. И даже несмотря на то, что на площадке я появлялась куда реже него, всегда знала, что за этого парня можно держаться. Ведь понятное дело, что за время съемочного процесса создается настоящая киносемья, и ты – если у тебя не так много сцен – заходишь в этот мирок словно гость. Саша был для меня в этой ситуации родственником, проводником и настоящим товарищем. Ведь настоящие партнерские отношения в кино начинаются не с команды «Мотор!», а гораздо раньше, и не заканчиваются на «Стоп! Снято». В этом плане я хочу сказать большое спасибо Саше и выразить ему свою любовь и признание. Он прекрасный артист и хороший друг.