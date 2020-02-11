Андрей Богдан уволен с поста главы администрации Зеленского. Его место займет Андрей Ермак

11.02.2020, 21:40, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с поста главы своей администрации. Практически одновременно с этим президент назначил на этот пост Андрея Ермака. Ранее он был помощником Зеленского.

«Назначить Ермака Андрея Борисовича руководителем Офиса президента Украины», – говорится в документе. Причины увольнения Богдана Зеленский не раскрыл.

Зимой 2019 года Богдан стал юридическим советником в штабе Зеленского, который тогда был кандидатом в президенты Украины, а 21 мая официально стал главой администрации нового президента Украины. До этого он был юристом украинского олигарха Игоря Коломойского, работал в адвокатской компании «Правис» и был помощником судьи Киевского апелляционного суда.

Впервые информация о его возможной отставке появилась в августе 2019 года. Перед этим петиция с требованием отправить Богдана в отставку набрала на сайте президента необходимые 25 тысяч голосов: подписавшие петицию утверждают, что Богдан «не имеет права занимать должность главы администрации президента на основании закона «Об очистке власти».

Однако тогда бывший юрист Коломойского сохранил свою должность, хотя Зеленский подтвердил, что тот написал заявление об отставке.

Андрей Ермак родился 21 ноября 1971 года в Киеве. В 1995 году он окончил Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, получил степень магистра по международному частному праву и в том же году – Свидетельство о праве занятия адвокатской деятельностью. Должность помощника президента он занимал с мая 2019 года.

По данным украинского издания Лига.Нет, Ермак – один из главных переговорщиков Зеленского, именно он в последние несколько месяцев вел переговоры с Кремлем об обмене пленными. Также Ермак проводил переговоры как представитель президента в «нормандской четверке» вместе с главой МИД Вадимом Пристайко.