В Таджикистане женщины спасли детей друг друга, став донорами печени

11.02.2020, 21:40, Новости дня

Две таджикские женщины спасли своих малолетних детей, отдав им часть своей печени. Рухшона Ахмадова из Гиссара отдала часть своего органа дочери жительницы Душанбе Зарнигор Санговой, а та, в свою очередь, отдала часть печени дочери своего донора. Врачи говорят, что это первый опыт перекрестного донорства в Таджикистане. Каждая операция длилась 8 часов, сообщает таджикская служба Радио Свобода.

39-летняя Рухшона Ахмадова из Гиссара долго искала донора для своей 10-летней дочери, погибающей от печеночной недостаточности. «Найти донора не получалось – никто из нашей семьи и близких родственников не был совместим с дочкой по группе крови. Мы были в отчаянии, пока случайно в Национальном центре трансплантации органов и тканей человека я не познакомилась с женщиной, которая так же, как и я, искала донора для своей дочери. Медицинские тесты показали, что мы можем стать для наших дочерей донорами и пожертвовать частью своей печени для них», – рассказала Рухшона Ахмадова.

По ее словам, они не знали, что есть возможность перекрестного донорства. «Мы чуть не потеряли ребенка. Пришли в Национальный центр трансплантации, там я и познакомилась с женщиной, которая стала донором для моей дочери. А я отдала часть печени ее дочери. Так мы спасли своих детей», – говорит Рухшона.

9-летняя дочь 32-летней Зарнигор Санговой из Душанбе также страдала заболеванием печени. Врачи сказали, что единственным шансом спасти ее жизнь является пересадка части органа.

«Дома мы посоветовались и решились на этот шаг. Прошли комиссию, прооперировались. Сейчас я чувствую к дочери Рухшоны теплые материнские чувства, как к своей дочери», – рассказала Зарнигор.

По законам Таджикистана лишь родители и близкие родственники могут быть живыми донорами органов. Трупное донорство в стране не практикуется. Операция по пересадке фрагментов печени от живых доноров для неродственных пациентов прошла в Таджикистане впервые.

Врачи говорят, что практика перекрестного донорства может помочь предотвратить незаконную торговлю органами человека. Также, по их мнению, этот опыт поможет пациентам не ждать донора годами.

В настоящее время обе женщины, поделившиеся частью своей печени ради своих детей, и маленькие пациентки чувствуют себя хорошо.

Оригинал – на сайте Радио Озоди