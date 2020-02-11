Сирия: радикалы опубликовали видео горящего вертолета

11.02.2020, 21:31, Новости дня

Сирийская армия впервые за 7 лет восстановила контроль над автотрассой Дамаск-Алеппо. Этому предшествовали ожесточенные бои с террористами. В первую очередь, в провинции Идлиб. Сейчас к этому району особое внимание. Там усиливают свое военное присутствие подразделения Турции. Ситуация обостряется с каждым часом. Единственными журналистами, которым удалось оказаться в зоне боевых действий, стала съемочная группа "России".

Сирийская армия впервые с 2012 года контролирует трассу Дамаск — Алеппо. Правительственным силам удалось оттеснить боевиков. Здесь в Идлибе успешные действия подразделений сирийской армии позволили освободить от террористов ряд ключевых населенных пунктов — Маарат ан-Нуман, Сераккиб, в Алеппо бойцы правительственных сил выбили радикалов из пригородных кварталов Рашшадин. В результате трасса М5, по сути, стала линией соприкосновения.

Сейчас боевики группировок, которые действуют в провинции Идлиб, предпринимают попытки контратаковать подразделения сирийской армии, которые находятся в населенных пунктах вдоль дороги, которая соединяет северную столицу страны и Дамаск.

Боевики используют артиллерию, минометы, реактивные системы залпового огня, бросают в атаки штурмовые группы на бронетехнике. Причем, боевики используют присутствие Анкары в зоне деэскалации, прикрываются турецкими военными, пытаются действовать в непосредственной близости от наблюдательных постов турецких вооруженных сил. Они прикрываются турецкими военными.

В результате этих действий 11 февраля был сбит вертолет Ми-8 сирийских вооруженных сил недалеко от Идлиба. Радикалы опубликовали видеокадры горящей машины. На кадрах видно, что экипаж и пассажир, который находился на борту, погибли. Причем на кадрах видно, что радикалы варварски обращаются с телами погибших.

Турция продолжает наращивать свое военное присутствие в сирийской провинции. У города Идлиб, по данным военной разведки Сирии, уже находится около 100 турецких танков, десятки единиц легкой бронетехники, артиллерийские установки, реактивные системы залпового огня. По данным Дамаска, турецкая армия здесь поддерживает действия боевиков радикальных группировок, прикрывает их артиллерийским огнем, обеспечивает разведывательными данными.

Накануне Анкара обвинила Дамаск в умышленном ударе по позициям турецких военных в районе аэродрома Тафтаназ, в результате которого пять человек погибли, еще пятеро военных получили ранения. Турция ответила артиллерийским огнем по месту расположения сирийских сил у трассы М5 и города Сераккиб.

Обстановка в провинции остается крайне сложной. Стоит напомнить, что Идлиб является одним из главных центров международного терроризма. Анкаре не удалось обеспечить разоружение террористических группировок, которые здесь действуют. Зону деэскалации Идлиб радикалы использовали как плацдарм для нанесения ударов по сирийской армии и гражданским объектам, которые находятся у линии соприкосновения.

В Идлибе продолжают действовать центры подготовки смертников и диверсионных групп, которые подчиняются главарях бывшего филиала "Аль-Каиды" (запрещена в России).