Год без алкоголя: Александр Емельяненко поспорил на автомобиль

11.02.2020, 21:31, Новости дня

Известный боец смешанных единоборств Александр Емельяненко, периодически попадающий в скандальные истории, связанные с употреблением спиртного, решил на год отказаться от алкоголя. Если спортсмен сорвется, он будет вынужден расстаться с собственным автомобилем.

Таковы условия спора Емельяненко-младшего с главой бойцовского клуба "Ахмат" Абузайдом Висмурадовым. Именно Александр стал инициатором необычного пари.

"По инициативе Александра мы заключили пари: он обещал мне отказаться от алкоголя на год. В случае нарушения договора отдаст свой автомобиль", – говорится в заявлении клуба "Ахмат" на странице в Instagram.

Напомним, что Емельяненко-младший 3 апреля проведет в Москве поединок со своим соотечественником Магомедом Исмаиловым в рамках турнира АСА 107. К этому бою Александр будет готовиться в клубе "Ахмат".



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Год без алкоголя: Александр Емельяненко поспорил на автомобиль

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