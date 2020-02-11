Спецпредставитель США по Западным Балканам предупредил о попытках РФ вызвать раскол в регионе

11.02.2020, 21:31, Новости дня

Спецпредставитель США по Западным Балканам Мэтью Палмер предупредил, что Россия пытается вызвать раскол в регионе и помешать его интеграции с Западом.

Вашингтон нередко обвиняет Москву во вмешательстве в дела региона.

«Нас беспокоят намерения России в отношении Западных Балкан», – отметил Палмер в интервью Болгарской службе «Радио Свободная Европа», которое вышло в эфир во вторник, на следующий день после визита дипломата в Софию.

По словам Палмера, Россия предпочитает видеть регион в состоянии нестабильности, раскола, подозрительности и хаоса.

Палмер был назначен спецпредставителем по Западным Балканам в августе прошлого года. Ему поручено содействовать интеграции региона с Западом.

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе краткого турне по Западным Балканам в октябре предупредил о «злонамеренном» влиянии российских «троллей».

Палмер отметил, что попытки России пошатнуть Преспанское соглашение между Афинами и Скопье являются «очередным примером злонамеренной деятельности со стороны российского государства».

Подписанное в 2018 году соглашение положило конец затяжному спору о названии Северной Македонии и проложило путь к ее вступлению в НАТО и ЕС.

По данным Еврокомиссии, на Евросоюз приходится более 70 процентов прямых инвестиций в страны Западных Балкан.



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Спецпредставитель США по Западным Балканам предупредил о попытках РФ вызвать раскол в регионе

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