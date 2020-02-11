Спецпредставитель США по Западным Балканам предупредил о попытках РФ вызвать раскол в регионе

11.02.2020, 21:31, Новости дня
Спецпредставитель США по Западным Балканам Мэтью Палмер предупредил, что Россия пытается вызвать раскол в регионе и помешать его интеграции с Западом.
Вашингтон нередко обвиняет Москву во вмешательстве в дела региона.
«Нас беспокоят намерения России в отношении Западных Балкан», – отметил Палмер в интервью Болгарской службе «Радио Свободная Европа», которое вышло в эфир во вторник, на следующий день после визита дипломата в Софию.
По словам Палмера, Россия предпочитает видеть регион в состоянии нестабильности, раскола, подозрительности и хаоса.
Палмер был назначен спецпредставителем по Западным Балканам в августе прошлого года. Ему поручено содействовать интеграции региона с Западом.
Госсекретарь США Майк Помпео в ходе краткого турне по Западным Балканам в октябре предупредил о «злонамеренном» влиянии российских «троллей».
Палмер отметил, что попытки России пошатнуть Преспанское соглашение между Афинами и Скопье являются «очередным примером злонамеренной деятельности со стороны российского государства».
Подписанное в 2018 году соглашение положило конец затяжному спору о названии Северной Македонии и проложило путь к ее вступлению в НАТО и ЕС.
По данным Еврокомиссии, на Евросоюз приходится более 70 процентов прямых инвестиций в страны Западных Балкан.
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