Дубль Толчинского помог ЦСКА обыграть «Торпедо» в матче КХЛ

11.02.2020, 21:30, Новости дня

Лидер КХЛ столичный ЦСКА на домашней площадке принимал в рамках регулярного чемпионата нижегородское "Торпедо". Армейские хоккеисты добились уверенной победы над соперником со счетом 4:1. Две шайбы за красно-синих забросил Сергей Толчинский.

Также за хозяев льда отличились Антон Слепышев и Алексей Марченко. Единственная шайба у гостей оказалась на счету Тая Рэтти.

ЦСКА с 86 очками уверенно лидирует в чемпионате КХЛ, возглавляя Западную конференцию. "Торпедо", имея в активе 58 баллов, идет на Западе седьмым.



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Дубль Толчинского помог ЦСКА обыграть «Торпедо» в матче КХЛ

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