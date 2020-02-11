Константина Богомолова заподозрили в романе с продюсером сериала «Содержанки» Ириной Сосновой

11.02.2020, 21:30, Разное

В СМИ появилась информация о том, что Богомолов изменяет Собчак с продюсером сериала «Содержанки» Ириной Сосновой. По информации инсайдеров, совсем недавно пара была замечена за совместным ужином в ресторане.
В Сети уже не раз появлялась информация о том, что Константин Богомолов на протяжении длительного времени не верен своей супруге Ксении Собчак. Ему приписывают роман с Ириной Сосновой. Вместе с тем, сам режиссер якобы даже не пытался скрыть это, и даже недавно сходил с продюсером в один из московских ресторанов. Наблюдатели отметили, что даже их присутствие не сдерживало пару от проявлений нежных чувств друг к другу. Некоторые считают, что Богомолов и Соснова сблизились во время общей работы над сериалом «Содержанки». Продюсер понравилась режиссеру еще до того, как он женился на Ксении Собчак.

Есть и те, кто уверен, что супруга Константина Богомолова обо всём знает, но пытается скрывать это. В то время, как родные режиссера отмечают тот факт, что ему не хватает уюта в семье, ведь Ксения Собчак сейчас во всю занимается созданием нового дома и работой над программой «Док-Ток» на Первом канале. При этом на мужа у знаменитой телеведущей совершенно не остаётся времени.



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Константина Богомолова заподозрили в романе с продюсером сериала «Содержанки» Ириной Сосновой

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