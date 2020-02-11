Появился официальный трейлер смартфонов Samsung Galaxy S20

11.02.2020, 21:30, Новости дня

Новую линейку смартфонов Samsung Galaxy S20 продемонстрировали на официальном тизере.

В частности, официальная премьера данных девайсов состоится уже сегодняшним вечером. В компании готовы предложить публике три модификации, отличающиеся габаритами, а также производительностью. В свою очередь, эксперты прогнозируют, что в скором времени состоится выход нового гибкого смартфона Galaxy Z Flip.

Покупатели смогут приобрести новые смартфоны в трех цветах оформления – голубом, сером и розовом. Основная камера получит квадратный блок, который имеет закругления. Кроме того, публике также продемонстрируют новые беспроводные наушники Galaxy Buds+. Эксперты прогнозируют, что аппараты получат продвинутые характеристики.