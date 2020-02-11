Появился официальный трейлер смартфонов Samsung Galaxy S20

11.02.2020, 21:30, Новости дня

Новую линейку смартфонов Samsung Galaxy S20 продемонстрировали на официальном тизере.

В частности, официальная премьера данных девайсов состоится уже сегодняшним вечером. В компании готовы предложить публике три модификации, отличающиеся габаритами, а также производительностью. В свою очередь, эксперты прогнозируют, что в скором времени состоится выход нового гибкого смартфона Galaxy Z Flip.

Покупатели смогут приобрести новые смартфоны в трех цветах оформления – голубом, сером и розовом. Основная камера получит квадратный блок, который имеет закругления. Кроме того, публике также продемонстрируют новые беспроводные наушники Galaxy Buds+. Эксперты прогнозируют, что аппараты получат продвинутые характеристики.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Появился официальный трейлер смартфонов Samsung Galaxy S20

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.12 / Премьер Финляндии стала самой молодой главой правительства в мире

05.02 / Отказ от рукопожатия и разорванные бумаги. Почему возник конфликт Пелоси и Трампа в Конгрессе

04.02 / МИД выразил озабоченность из-за ограничений российской деятельности на Шпицбергене

01.01 / Албания стала председательствующей страной ОБСЕ. Урегулирование конфликта в Украине назвали приоритетной задачей

08.01 / В Ираке назвали нарушением суверенитета удар Ирана по базам США

03.02 / В Кремле отреагировали на нежелание Эрдогана признать Крым российским

08.02 / Бывший конгрессмен-республиканец Уолш сказал, что не будет баллотироваться в президенты США

15.01 / Северо-Западу РФ пообещали рекордное потепление

06.01 / Игрок «Шахтера» и сборной Украины входит в топ-5 трансферных целей «Манчестер Сити» на позицию защитника – СМИ

08.02 / Гимнастка Дина Аверина победила в многоборье на этапе Гран-при в Москве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика