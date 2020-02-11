ВОЗ ожидает появление первой вакцины от коронавируса через полтора года

11.02.2020, 21:24, Новости дня

Первая вакцина от китайского коронавируса, который получил название COVID-19 (corona virus disease 2019), может быть готова через 18 месяцев. Об этом сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.

«Есть много основных общественных мер, которые уже доступны и могут предотвратить заражение сегодня. К примеру, первая вакцина будет готова через 18 месяцев. Так что нужно использовать доступное оружие для борьбы с вирусом»,— заявил Гебрейесус.

Напомним, ученые из Гонконга разработали первую вакцину против коронавируса, однако начать её использование можно будет только после серии клинических испытаний. По словам заведующего кафедрой инфекционных заболеваний Гонконгского университета Юена Квок-юнга, тестирование вакцины на животных займёт несколько месяцев. Ещё один год потребуется для проведения клинических испытаний на людях. Только после этого можно будет начать массовое использование вакцины в медицинских целях.

Австралийские ученые из научного института Доэрти заявили, что им удалось получить штамм китайского коронавируса в лабораторных условиях. Как говорится на сайте института, этот результат позволит международным лабораториям выявить важную информацию для борьбы с вспышкой заболевания. Штамм будет использован для диагностики заболевания не только в австралийских лабораториях и больницах, но и в лабораториях ВОЗ в Европе. Вирус вырастили из тканей пациента с подтвержденным диагнозом. Это первый случай выращивания коронавируса за пределами Китая.

Ранее сегодня стало известно о том, что в Китае уже более тысячи человек стали жертвами коронавируса, тогда как зараженных — более 43 тысяч.