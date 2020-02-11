Мнение: Письмо: «В любви полный швах»

11.02.2020, 21:22, Разное

Мы недавно разбирали письмо про кредитную яму.

Уже из того письма все было понятно про отношения автора с ее мужчиной.

Все переживания автора в том письме касались не столько кредитов, сколько страхов, что ее МЧ ее бросит.

Она и правда ему не нужна со своими кредитами. Без кредитов тоже не очень нужна.

Это было очевидно из того письма. Но многие поняли историю совсем наоборот: решили, что автор хочет финансовой помощи от парня.

Хотя она готова ему сама приплачивать, лишь бы он ее не бросил.

Давайте посмотрим, как сама автор это описывает. И скажите теперь, почему уже и в той истории все было ясно. И почему многие не поняли, тоже скажите. Давайте учиться видеть в письмах не только свои проекции.

kggovg

Здравствуйте, Эволюция!

Огромное спасибо Вам и комментаторам за разбор моего письма про кредитную яму.

Буду очень рада, если вы сочтете возможным разобрать и продолжение истории.

Если рассматривать ресурс экономики обособленно, с Вашей помощью я наметила тут стратегию действий. А вот в любви – полный швах, запуталась.

(В трех березах)

С М. (28 лет сейчас, трудяга – с работой всё отлично, квартира в ипотеке, умный и целеустремленный парень, разведен) я познакомилась, когда у меня уже была приличная кредитная нагрузка, но я с ней справлялась.

Спустя полгода «встреч» я шипцанула совместное проживание на его территории. Прямо сказала, что влюбилась, хочу больше времени проводить вместе и жить вместе тоже. Он сказал, что жить вместе не готов, обвинил в давлении, но спустя три месяца после этого разговора все-таки вручил ключи, а я перевезла вещи.

О том, что у меня есть долговые обязательства он знал всегда, о размере не говорила. Мне было стыдно. Буквально через неделю после моего переезда он тупо открыл Сбербанк Онлайн… Был в ужасе, сказал о том, что я поступила с ним нечестно, что о таких долгах говорят сразу (сейчас я, наверное, с этим соглашусь), и что, возможно, я имела корыстные цели в общении с ним.

Присвоить его себе эмоционально – да, хотела, присваивала! Слилась, влюбилась, провалилась – не отрицаю. Но решать проблемы финансов за его счёт – правда, ни в коем случае.

(Парню и в голову не приходило, что она рассчитывает на его деньги. Корыстью он совсем другое называл. Жить в его квартире и никак это не компенсировать. Он надеялся, что если она поселится, она будет больше него вкладываться в быт, ведь он платит ипотеку. То есть в то время как автор удивленно восклицает, что не собиралась с парня брать денег, парень не то что ей деньги давать не собирался, он еще и ее финансового участия ждет)

Вроде улеглось. Мне было очень неловко от всей этой ситуации и я старалась вкладывать побольше в совместное проживание – еда, коммуналка, все бытовые расходы, развлечения (могу заплатить в кафе, кино там – но развлечения с моей стороны подростковые).

(Улеглось, потому что она старательно вкладывается в быт. Ему хочется отдать ипотеку быстрей и он вообще не хочет ничего тратить на их быт. Считает, что она должна, раз не платит за съем квартиры. А она не может отдавать свои кредиты, если тратит всю зарплату на их быт)

Денег я совсем у него не просила никогда, да и в голову даже такое не приходило. С учетом подработок может и впритык, но мне хватало – и на дом, и на кредиты.

(Корона автора здесь видна? Она заверяет, что не просила денег у него. Якобы она могла бы просить. Да он бы ее тогда попросил сразу за дверь. Он готов с ней жить только на условиях, что она будет вкладываться)

Спустя год такого проживания начались разговоры о будущем, с его стороны. Я узнаю, что он хочет детей. Минимум троих. И хочет их до 30 лет. И вообще этот вопрос у него стоит очень остро (буквально «часики тикают»). И решать надо срочно.

(Срочно-срочно родить трех детей потребовалось парню, который все деньги тратит на ипотеку. Понятно, откуда вдруг такая срочность?)

И он опасается, что здоровье с возрастом будет портиться, и ничего не выйдет у него (хотя серьезных заболеваний, насколько я знаю, нет). И что дети – это единственное, что раскрасит его жизнь яркими красками. И все вокруг друзья с детьми. И т.д. и т.п.

Он говорит, что недоволен нашим образом жизни. Я – вечно на работе (да, я работаю без выходных), мы ни на что не можем вместе копить.

(Реальная претензия здесь одна: мало вкладываешься)

Не отдыхаем, не развлекаемся. За 2 года отношений ему «вспомнить нечего», он как будто «всегда один». Он хочет более глобальных вещей, путешествий. В общем, сама понимаю, нормальных отношений он хочет, с девушкой без прошлого и без отягощений.

(Он хочет путешествовать пополам и делать покупки пополам, а автор со своими кредитами нормально вкладываться не может)

По итогу всё сводиться к моим родителям, к тому, что они должны озаботиться, помочь, заплатить долги. Иногда доходит даже до обвинений – мол, вот они такие плохие, бросили дочку… Откуда это? Моя фамилия не Дерипаска… Я вообще не понимаю, откуда он взял, что у моих родных есть такие деньги.

(Ему плевать, есть ли у ее родни деньги. Он просто не хочет жить с нищебродкой, у которой кредиты сжирают зарплату. Он хочет, чтобы она решила эту проблему как-нибудь и начала больше вкладываться материально в их общую жизнь)

Это происходит периодически – на него нападает какая-то хандра, и все заканчивается неприятным разговором на эту тему. Меня это дико расшатывает, я начинаю искать какие-то способы заработать денег срочно и вне границ (лотерея, банкротство и т.п).

(А все потому, автор, что вы вцепились в его штанину, и любыми путями готовы его удерживать. А он придирается и ищет способ избавиться от вас)

Я не понимаю, как выйти из этой ситуации с достоинством. Ведь я после каждого, каждого такого разговора предлагала спокойно, без щипцов, ну как могла я, с пониманием – давай, говорю, разъедемся, все ок, я понимаю, нет обид с моей стороны, ну не могу я быстро и моментально все решит. Ответ: «Если мы разъедемся – это будет как предательство с моей стороны, а значит, конец отношениям. А я отношения заканчивать не хочу!».

(Она и сама понимает, что ей предлагают отвалить. И она иногда предлагает отвалить. Но он отвечает, что не может ее выгнать, что ему мешает совесть)

Но и я так жить не могу. Я работать не могу нормально в условиях такого лесопилки моего мозга. У меня бесконечно эта жижа в мозгах плещется из пустого в порожнее. Я люблю его, готова вкладываться, готова отдавать кредит стахановскими усилиями, но я не могу ограбить банк или сделать что-то еще, что позволит отдать мне эти деньги завтра.

(Более того. Даже если вы где-нибудь раздобудете эти деньги автор, отдадите кредиты и будете оплачивать покупки и путешествия, это не поможет сделать из его плюса минус. Он все равно будет тяготиться вами, на него все равно будет нападать хандра)

Ненавижу себя порой – чувствую себя полнейшим паразитом, который неплохо прижопился в чужой квартире, на чужих ресурсах. Спит на мягкой кровати, стирает в машинке, даже посуду руками не моет – посудомойка же чужая есть. Хочу жить простой, пусть даже бедной, но самостоятельной жизнью.

(Это все его упреки она перечисляет. А вот ты в моей квартире живешь, ничего сюда не покупаешь, машинка стиральная за мой счет, посудомоечка за мой, вещи тут все мои, а ты пользуешься… Он хочет, чтобы она компенсировала все, что он покупает себе, просто потому, что она этим пользуется. Представляете себе, насколько велик его плюс?)

Отрефлексировать не могу ситуацию. Не вижу я. Похоже, мне уже всеми силами пытаются указать на дверь, но корона и колпачок «очень обидчивого, но быстро отходчивого экспрессивного мужчины» не дают это сделать.

(Вот здесь она без короны написала. Понимает все, но поверить не может. Сваливает на кредиты и на его очень сильное желание очень срочно родить трех детей)

Я понимаю, что нужно уходить, наверное, но как это сделать, по-английски что ли?

(Да, просто уехать надо, не возражая никаким его уточнениям о том, что он вас не гонит, что вы сами рвете эти отношения, что он тут ни при чем, что он хотел бы пятеро детей с вами, если бы не ваши кредиты, и так далее. Не слушать все эти оправдания, сказать, что совместная жизнь слишком тяжела оказалась для вас и вам проще жить одной)

Спасибо, что прочитали.