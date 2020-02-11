Американцы предрекли Трампу переизбрание

11.02.2020, 21:19, Новости дня

Согласно опросу Университета Монмут, две трети американских избирателей уверены в победе президента США Дональда Трампа на выборах в ноябре 2020 года.

Победу на выборах ему предсказали 66% американских избирателей, только 28% считают, что Трамп проиграет, остальные затруднились ответить, передает «Интерфакс».

При этом только 42% опрошенных поддерживают Трампа, а 55% заявили, что перспектива его переизбрания их не радует.

Опрос проводился 6-9 февраля 2020 года среди 902 респондентов.

Старт президентской гонки в США ознаменовался громким скандалом – организаторы праймериз демократов в штате Айова не смогли вовремя опубликовать результаты голосования.