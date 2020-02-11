Zanco выпустила самый маленький в мире смартфон Tiny T2

11.02.2020, 21:14, Новости дня

Британская компания Zanco представила самый компактный смартфон с качественной камерой.

Новинка получила название Zanco Tiny T2 и имеет 1-дюймовый экран. Данный аппарат по своим габаритам напоминает классическую банковскую карту, а ее вес равен 31 грамм. Известно, что данная модель имеет мощный процессор MediaTek MT6276A с памятью 64 и 128 мегабайт в разных версиях.

Емкость батареи устройства составляет 500 мАч, чего вполне достаточно для пользования на протяжении семи дней. Аппарат имеет традиционный разъем для наушников. Кроме того, приобрести данную новинку станет возможным по цене 130 долларов. Однако по предварительному заказу обзавестись самым компактным смартфоном можно всего за 59 долларов.