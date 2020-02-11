Новый недорогой смартфон Xiaomi Poco X2 поступил в продажу

11.02.2020, 21:14, Новости дня

Китайская компания PОСО выпустила новый смартфон Poco X2, который полностью повторяет дизайн и характеристики модели Redmi K30.

В частности, главным отличием между устройствами является их стоимость. Указывается, что новинка получила крупный 6,67-дюймовый дисплей с разрешением 2340 на 1080 пикселей. Кроме того, здесь также установили сдвоенную фронтальную камеру на 20+2 мегапикселей.

Основная камера получила квадратный блок из четырех модулей, главный из который имеет датчик 64 мегапикселя. За производительность отвечает мощный процессор Snapdragon 730G с 6-8 гигабайтами в разных комплектациях. Приобрести смартфон станет возможным с 64-256 гигабайтами постоянной памяти. Емкость батареи новинки составляет 4500 мАч. В базовой версии ценник на Poco X2 составляет 239 долларов.



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Новый недорогой смартфон Xiaomi Poco X2 поступил в продажу

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