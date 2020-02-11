Наука: Разработан новый метод диагностики и лечения меланомы

11.02.2020, 21:13, Разное

Группа исследования меланомы из Университета Эдит Коуэн совместно с учеными из Гарвардской медицинской школы и клиницистами больниц Западной Австралии разработали новую методику поиска циркулирующих опухолевых клеток (ЦОК).

Этот способ может существенно улучшить диагностику и впоследствии быть использован для усовершенствования лечения меланомы, как утверждают авторы работы в статье, опубликованной в издании British Journal of Cancer.

Ранее группа исследования меланомы впервые смогла разработать метод ее обнаружения на ранних стадиях по анализу крови. Работа авторов нынешней статьи базирует свою методику на фундаменте предыдущих результатов.

Меланома известна многим как один из видов рака кожи. Злокачественная опухоль развивается на меланоцитах — клетках, вырабатывающих пигменты (меланины). Это очень агрессивная форма рака и одна из наиболее опасных. Она быстро расползается по организму: из первичной опухоли выходят отдельные клетки, которые разносятся крово- и лимфотоками, активно метастазируя практически по всем органам.

Главная задача при диагностике и лечении меланомы — как можно раньше обнаружить процесс и как можно точнее очертить ареал распространения опухолевых клеток. В своей работе авторы впервые смогли описать огромное разнообразие ЦОК меланомы.

Полученные данные послужат основой для создания нового способа, который поможет предотвращать катастрофическое распространение меланомы по организму, как объясняет значимость работы ведущий автор профессор Элин Грей.

На сегодня ЦОК меланомы крайне трудноуловимы: разброс показателей обнаружения с помощью анализов крови крайне широк — от 40 до 87 процентов. Новое исследование объясняет почему: дело в их фантастическом многообразии как в форме и размере, так и в биологической активности. При этом концентрация их невелика: в одном миллилитре крови может плавать десяток таких клеток в окружении примерно миллиарда эритроцитов и миллиона лейкоцитов.

Новый подход помогает иначе подойти к поиску этой иголки в стоге сена. Ученые соединили три вида анализов, что существенно подняло результативность и позволило получить устойчивый уровень обнаружения: 72%. По их словам, это существенно лучший результат, чем у любого из вариантов, применявшихся ранее поодиночке.

«Мы уверены, что этот подход станет шагом к надежному обнаружению ЦОК, но теперь нам нужно настроить анализ так, чтобы получить наилучшую комбинацию для захвата самого широкого диапазона ЦОК», — рассказывает о планах доктор Грей. Чтобы улучшить результаты, сейчас группа работает в сотрудничестве с экспертами в области искусственного интеллекта.