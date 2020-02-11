На Украине предложили создать агентство по «преодолению последствий агрессии России»

11.02.2020, 21:12, Новости дня

В Верховной раде зарегистрирован законопроект о создании Национального агентства «по вопросам преодоления последствий вооруженной агрессии Российской Федерации», который подготовил депутат Александр Мережко («Слуга народа»).

Проект закона размещен в базе Рады без основного текста и без пояснительной записки. Мережко – глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, передает ТАСС.

Отметим, что в конце декабря СМИ сообщили о разработке на Украине законопроекта, который ужесточает контроль за работой медиа и ограничивает подготовку материалов о России. В частности, утверждалось, что в случае принятия закона будет запрещено «объективно говорить о России, а также о происходящем в Крыму и в Донбассе».



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На Украине предложили создать агентство по «преодолению последствий агрессии России»

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