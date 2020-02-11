КХЛ. «Нефтехимик» взял реванш у «Локомотива»

11.02.2020, 21:06, Новости дня

Встречей в Нижнекамске между местным "Нефтехимиком" и ярославским "Локомотивом" продолжился очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. "Волки" на родном льду оказались сильнее "железнодорожников" со счетом 4:3, взяв реванш за ноябрьское поражение в Ярославле.

В составе победителей шайбы забросили Марат Хайруллин, Райна Мерфи, Ильдар Шиксатдаров и Йонас Энлунд. За "Локомотив" отличились Стефан Да Коста, Владимир Ткачев и Антон Ландер.

"Нефтехимик" набрал 54 очка и поднялся на девятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. "Локомотив" с 64 баллами остался шестым на Западе.



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КХЛ. «Нефтехимик» взял реванш у «Локомотива»

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