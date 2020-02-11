Судан намерен передать экс-президента аль-Башира международному суду в Гааге

11.02.2020, 21:06, Новости дня

Бывшего президента Судана Омара аль-Башира, которого суд в столице страны приговорил к тюрьме за коррупцию, намерены передать Международному уголовному суду в Гааге. Об этом ВВС заявил 11 февраля гражданский представитель правительства Судана Мохаммед Хасан аль-Тайши.

По его словам, кроме экс-президента, суду в Гааге передадут еще трех человек.

Аль-Тайши отметил, что власть делает то, что «просил суданский народ».

В декабре 2018 года в Судане начались массовые антиправительственные протесты.

11 апреля 2019 года стало известно о свержении и аресте аль-Башира, который занимал пост президента с 1989 года.

4 августа в Хартуме военные и оппозиционные активисты подписали конституционную декларацию, предусматривающую порядок и сроки формирования органов власти Судана.

14 декабря аль-Башир был приговорен к двум годам лишения свободы за коррупцию.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Судан намерен передать экс-президента аль-Башира международному суду в Гааге

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