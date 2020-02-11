«Суд» в Крыму изменил меру пресечения владельцу сафари-парка Зубкову

11.02.2020, 21:06, Новости дня

11 февраля в оккупированном Крыму «Верховный суд» изменил меру пресечения крымскому бизнесмену, директору ялтинского зоопарка и сафари-парка «Тайган» Олегу Зубкову. Трансляцию вел «Рупор Москвы» в YouTube.

Суд запретил бизнесмену покидать дом с 22.00 до 6.00, а также общаться с лицами, которые имеют отношение к делу туристки Ольги Соломиной.

«Решение Белогорского районного суда для нас было полной неожиданностью, потеряна неделя, но хорошо, что не два месяца… Дело Соломиной подходит к концу. Мне там ничего боятся», – сказал Зубков.

Кроме того, он назвал это дело «провокацией и правовым казусом».

ВИДЕОВидео: Рупор Москвы / YouTube

В июле 2018 года лев укусил туристку Ольгу Соломину в сафари-парке «Тайган». По словам женщины, в момент нападения хищника директор был рядом, но «не смог сразу утихомирить своих животных». Сам Зубков утверждал, что Соломина была в нетрезвом состоянии и «трепала льва за гриву», из-за чего он ее и укусил.

Роспотребнадзор провел проверку из-за инцидента, но никаких нарушений не выявил. Однако уголовное дело в отношении Зубкова еще расследуется.

3 февраля подконтрольный России «Белогорский районный суд» арестовал Зубкова на два месяца.

До крымского «референдума» Зубков открыто выступал за присоединение Крыма к России и хотел поставить памятник президенту РФ Владимиру Путину. Однако уже в 2015 году заговорил о том, что принадлежащие ему объекты подвергаются давлению со стороны «крымской власти».

В январе 2016 года Зубков заявил, что ошибался, когда стремился к присоединению полуострова к России. Он неоднократно критиковал главу оккупационной администрации Сергея Аксенова, утверждая, что ему и «клану его родственников» теперь принадлежит весь полуостров. Аксенов назвал Зубкова «чисто проукраинским персонажем».