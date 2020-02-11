В Пентагоне увидели угрозу в возросшей интенсивности морских операций России

11.02.2020, 21:05, Новости дня

В бюджетном запросе на 2021 финансовый год Пентагон опубликовал карту зон, где РФ и Китай, по мнению военных США, «наращивают интенсивность своих морских операций». Американские ВМС заявляют, что Восточное побережье больше нельзя называть гарантированно безопасным, пишет The Drive.

По мнению высокопоставленного офицера ВМС США, «вылазки» российских подводных лодок превратились в такую серьезную проблему, что уже нельзя называть Восточное побережье США «неоспоримым» и рассматривать его как гарантированно «безопасную гавань» на случай кризиса, передает RT текст статьи.

«Мы продолжаем наблюдать растущий упор на морскую систему – за последние два десятилетия масштабы морского судоходства выросли в четыре раза. 90% всех производимых в мире товаров переправляются по морю, а сегодня на севере появляются новые торговые маршруты. Почти весь интернет и торговля на триллионы долларов сегодня зависят от практически незащищенной сети подводных кабелей», – говорится в документах к отчету Пентагона.

Также указывается, что морская система является объектом «более напряженного соперничества, чем когда-либо прежде».

Карта активности РФ и Китая попала в раздел о «новых и зарождающихся угрозах безопасности». Какой именно период времени освещает карта, не указывается, также нет данных о том, какие именно суда и корабли учитывал Пентагон. Но на карте наглядно подтверждается факт «весьма существенной активности» кораблей ВМФ РФ у юго-восточного побережья США, на севере Атлантического океана и в районе Карибского моря, пишет The Drive. Отражены и масштабные операции в Арктическом регионе.

«Есть один основной маршрут между водами у берегов Португалии и Испании и юго-восточным побережьем Соединенных Штатов и районом Карибского моря (проходящий, что неудивительно, вокруг Кубы), а также маршруты, пролегающие с севера Атлантики и до северного побережья Южной Америки, и между гвинейским заливом в Африке и северо-восточной оконечностью Бразилии», – говорится в статье.

Также в США поражены «плотности активности российских военных кораблей вокруг США», это сравнивается с китайскими морскими операциями в Южно-Китайском море и других районах западной части Тихого океана. Отражает карта и «резкий рост размеров и возможностей» китайского военного флота, пишет The Drive.

«Наши соперники на глобальной арене продолжают наращивать свои военно-морские силы, расширять зоны проведения своих операций и сотрудничество друг с другом. Нам необходимо защищать гораздо больше всего от набирающих силу морских противников, которые скоро бросят вызов нашей экономической безопасности и нашему образу жизни в целом», – говорится в отчете Пентагона.

Отметим, что власти США называют Россию и Китай «главными угрозами».