Ученые заявили о снижении продолжительности жизни среди городских жителей

11.02.2020, 21:04, Разное

Швейцарские исследователи поделились результатами исследования, в котором им удалось объяснить различие в продолжительности жизни между жителями мегаполисов и небольших населенных пунктов. По словам экспертов, существует прямая связь между концентрацией приземного озона и показателем смертности.

Стоит отметить, что приземной озон способен оказывать негативное (как правило, даже канцерогенное) влияние. Исследование показало, что 4 из 5 городских жителей сегодня живут под воздействием концентрации вышеназванных токсических веществ.

Таким образом, становится понятно, что жителям мегаполисов не удается прожить так же долго, как и жителям посёлков и деревень. Итоги научной работы появились на страницах популярного научного журнала The BMJ.