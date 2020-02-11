Ученые заявили о снижении продолжительности жизни среди городских жителей

11.02.2020, 21:04, Разное

Швейцарские исследователи поделились результатами исследования, в котором им удалось объяснить различие в продолжительности жизни между жителями мегаполисов и небольших населенных пунктов. По словам экспертов, существует прямая связь между концентрацией приземного озона и показателем смертности.
Стоит отметить, что приземной озон способен оказывать негативное (как правило, даже канцерогенное) влияние. Исследование показало, что 4 из 5 городских жителей сегодня живут под воздействием концентрации вышеназванных токсических веществ.

Таким образом, становится понятно, что жителям мегаполисов не удается прожить так же долго, как и жителям посёлков и деревень. Итоги научной работы появились на страницах популярного научного журнала The BMJ.



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Ученые заявили о снижении продолжительности жизни среди городских жителей

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