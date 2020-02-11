Исследование: Поздний ужин повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний

11.02.2020, 21:04, Разное

Ученые утверждают, что ужин после 18.00 повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Поскольку ночью пищеварительный процесс замедляется, ночной перекус может привести и к появлению ожирения, диабета 2 типа.
Для хорошего здоровья недостаточно только правильно питаться, нужно следить за циклом сна и бодрствования. Медики рекомендуют принимать пищу за 3-4 часа до сна, поскольку во время активности она хорошо переварится и принесет пользу организму. В ночное время выделяется меньше слюны, желудочного сока, снижается количество кишечных сокращений и чувствительность к инсулину. Лучше всего пища перерабатывается на протяжении дня.

Американская ассоциация кардиологов провела исследование и выяснила, что женщины, позволяющие себе ночной перекус, чаще страдают от болезней сердечно-сосудистой системы, повышения давления и лишнего веса. Употребление пищи после 18.00 грозит ожирением и диабетом 2 типа. Люди, которые придерживаются диеты, стараются употребить основную часть калорий до 15.00, при этом теряют двадцать пять процентов веса. Специалисты рекомендуют регулярное питание в одно и то же время и отказ от ужина после шести вечера.



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Исследование: Поздний ужин повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний

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