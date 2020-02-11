В интернете появились фото и трейлер линейки Samsung Galaxy S20

11.02.2020, 21:04, Разное

В интернете распространили короткое видео, посвященное линейке смартфонов Galaxy S20 от Samsung. Презентация продукции южнокорейского бренда намечена на 11 февраля.

Всего за несколько часов до начала конференции для показа новинок от Samsung в интернете продемонстрировали короткое видео с устройствами марки. Презентация флагманских продуктов затронет модели Galaxy S20, а также версии Plus и Ultra. Показ состоится в 22:00 по МСК.

Во время мероприятия Galaxy Unpacked 2020 поклонникам Samsung продемонстрируют как классические по своему форм-фактору смартфоны, так и раскладной девайс с гибким дисплеем модели Galaxy Z Flip. Дополнительно подготовлена презентация беспроводных наушников и смарт-часов.