Samsung представит «доступный» Galaxy M31 с аккумулятором большой емкости

11.02.2020, 21:04, Разное

Южнокорейская компания Samsung представит вскоре новый смартфон линейки Galaxy, модель M31 получила аккумулятор большой ёмкости. Презентация гаджета, который позиционируется как «доступный», состоится 25 февраля.

Батарея ожидаемого гаджета получила обладает потенциалом 6 тыс. мА⋅ч, в мобильное устройство установят основную квадрокамеру на 64 Мп. Аппарат станет работать под управлением операционной системы Android 10. Данное мобильное устройство относится к среднему ценовому сегменту. Новинка получила экран sAMOLED Infinity U формата FHD+, сенсор фронтальной камеры находится в вырезе, который расположен в верхней части дисплея. Дактилоскоп разместили на задней панели корпуса. На рынок выпустят смартфон в различных цветовых вариантах, вместе с тем, на тизерах устройство представлено в глубоком синем цвете. Девайс получил аппаратную платформу в виде чипсета Exynos 9611.

Первой страной, в которой начнут продавать новый смартфон М-линейки, является Индия. На местном рынке «доступный» гаджет предложат в перерасчёте на рубли за 13,4 тыс. руб. В РФ актуальную модель Galaxy M30s можно купить за 16,9 тыс. руб., эксперты считают, что Samsung Galaxy M31 позднее начнут продавать и в РФ.