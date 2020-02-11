Срок выдачи материнского капитала предложено сократить

11.02.2020, 20:58, Новости дня

Глава думской фракции «Единая Россия» Сергей Неверов разъяснил суть поправок, упрощающих процедуру получения и управления средствами материнского капитала, которые ранее были внесены в Госдуму.

«Предлагается сократить срок оказания государственной услуги Пенсионного фонда РФ по выдаче сертификата на материнский капитал», – сказал Неверов, информирует «Интерфакс».

По его словам, «сегодня этот срок составляет 15 дней, но из-за межведомственного взаимодействия на бумажных носителях, как правило, граждане получают материнский капитал в течение месяца».

В рамках предлагаемых поправок, «за счет электронного взаимодействия ведомств этот срок будет сокращен до 5 дней, и семьи будут получать маткапитал фактически в беззаявительном порядке».

Также будет упрощена процедура в части распоряжения средствами маткапитала.

«Сегодня, если семья решила распорядиться средствами маткапитала, срок оказания услуги составляет 30 дней из-за необходимости сбора большого количества документов и получения различных сведений. По аналогии с процессом получения сертификата в случае оказания услуги процесс автоматизируется и за счет этого сокращается до 10 дней», – добавил Неверов.

Он пояснил, что если семья, к примеру, «решила погасить за счет маткапитала взнос за жилье, Пенсионный фонд будет взаимодействовать с кредитной организацией напрямую, родителям необходимо будет просто обратиться в ПФР с соответствующим заявлением».

«Масштабность изменений заключается в переходе предоставления гражданином в рамках получения и распоряжения материнским капиталом от 18 документов в настоящее время до одного документа – только заявления при распоряжении материнским капиталом», – отметил глава фракции.

Напомним, фракция «Единая Россия» внесла в Госдуму поправки, касающиеся использования средств материнского капитала, они разработаны в соответствии с поручениями президента РФ Владимира Путина, озвученными в послании Федеральному Собранию.

Маткапитал будет выплачиваться семьям, где уже с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок. Такие семьи получат 466 тыс. 617 рублей. В случае рождения или усыновления в семьях второго ребенка и последующих детей размер выплаты должен составить 616 тыс. 617 рублей.