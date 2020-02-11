Россия предложила провести переговоры между Палестиной и Израилем в Москве

11.02.2020, 20:58, Новости дня

Постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН заявил, что российская сторона по-прежнему готова предоставить площадку для переговоров между лидерами Израиля и Палестины по урегулированию конфликта.

Он заявил, что предложенная США «сделка века» привлекла внимание к необходимости решения палестинского вопроса, однако для этого нужны слаженные действия международного сообщества. Небензя призвал активизировать работу квартета международных посредников, котоорый является «единственно признанным Советом Безопасности ООН механизмом сопровождения ближневосточного процесса», передает RT.

Постпред отметил, что РФ готова к тесной координации с арабскими партнерами, Палестиной и Израилем, а также со всеми заинтересованными сторонами для «выхода на компромиссную развязку».

«Не снимаем с повестки дня и предложения о предоставлении московской площадки для прямых переговоров без предварительных условий между руководством Израиля и Палестины», – сообщил он.

Отметим, что лидеры Палестины и Израиля приглашены в Москву 9 мая на мероприятия по случаю Дня Победы. Глава ПНА Махмуд Аббас подтвердил свой приезд в российскую столицу.

28 января Трамп представил свою «сделку века» по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной, однако Аббас отверг предложение Вашингтона, заявив о разрыве всяческих отношений с США.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что обнародованный Трампом план будет иметь только один долгосрочный эффект – усиление позиций РФ на Ближнем Востоке.