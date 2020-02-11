Парламент Северной Македонии ратифицировал договор о вступлении страны в НАТО

11.02.2020, 20:57, Новости дня

Парламент Северной Македонии большинством голосов поддержал ратификацию договора о вступлении страны в НАТО, сообщает РБК со ссылкой на агентство Makfax. Из 116 депутатов 114 проголосовали «за».

После голосования перед зданием парламента подняли флаг альянса.

Процедура вступления Северной Македонии в Североатлантический альянс будет завершена, когда протокол ратифицируют все страны — члены НАТО. Это сделали все государства, кроме Испании.

В 2018 году Греция и Македония подписали соглашение, по которому Афины не будут препятствовать вступлению Македонии в НАТО, если страна сменит название на Северную Македонию.



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Парламент Северной Македонии ратифицировал договор о вступлении страны в НАТО

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