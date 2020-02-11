Турция заявила о нейтрализации более 50 сирийских солдат в результате ответных ударов по позициям Асада

11.02.2020, 20:57, Новости дня

Турция сказала о нейтрализации 51 военнослужащего сирийской армии в результате ответных ударов по позициям правительственных войск в провинции Идлиб. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на заявление Минобороны страны.

В турецком военном ведомстве также заявили об уничтожении в ходе операции двух танков, одной зенитной установки и склада боеприпасов. Еще один сирийский танк был захвачен. Ранее сегодня силами турецкой армии был сбит сирийский вертолет.

Напомним, за последние две недели участились столкновения турецких и сирийских сил в зоне деэскалации Идлиб на север-западе Сирии. Накануне Анкара заявила, в результате целенаправленного удара сирийской армии погибли пять турецких военных. В министерстве заявили, что силы Асада обстреляли турецкий пункт в районе аэропорта Тафтаназ на востоке провинции с применением тяжелой артиллерии.

Очередной раунд российско-турецких переговоров по урегулированию ситуации в регионе не принес результатов. В Кремле заявили, что обеспокоены нарастанием напряженности в Идлибе. В Вашингтоне заявили о намерении поддержать Анкару.

Идлиб является последней не подконтрольной Дамаску зоной деэскалации из четырех.