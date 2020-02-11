Гаджеты: Россияне столкнулись с новым методом кражи денег у клиентов банков

11.02.2020, 20:55, Новости дня



Мошенники не устают изобретать новые методики выманивания денег у клиентов банковских учреждений. Недавно стало известно о новом оригинальном способе обмана владельцев банковских карт, набирающем популярность в России. Традиционно для обмана используется телефонный звонок, однако при этом преступники использовали необычный метод введения клиента в заблуждение.

Представившись представителем кредитной организации, мошенники заявляют, что тот клиента поступил запрос на закрытие счета. Растерянный пользователь утверждает, что никакого заявления не подавал, а преступники просят уточнить сведения о данных клиента, среди которых выуживают и конфиденциальные данные, на основании которых они собираются переместить деньги на «безопасный счет». В результате средства владельца счета переводятся на карту мошенников.

В комментариях к новому способу обмана, представители банка пояснили, что злоумышленники традиционно используют схему общения с жертвой посредством телефонного звонка, однако постоянно изменяют порядок ведения диалога.

Представители «Сбербанка» отмечают, что в 2019 году было зарегистрировано почти 2,5 млн фактов мошенничества с использованием телефона, когда преступники обзванивали клиентов от имени банков, с целью получения конфиденциальной информации. Количество случаев телефонного мошенничества из года в год неуклонно возрастает, так с 2017 года общее число жалоб клиентов о поступлении звонков с целью похищения средств возросло в 15 раз.