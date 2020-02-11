Трамп высказался в защиту Роджера Стоуна

11.02.2020, 20:52, Новости дня

Президент США Дональд Трамп во вторник выступил с критикой в адрес федеральных прокуроров после того, как они рекомендовали приговорить его давнего друга Роджера Стоуна к лишению свободы сроком от 7 до 9 лет за нарушения, связанные с выборами 2016 года.

«Это ужасная и очень нечестная ситуация, – написал Трамп в «Твиттере». – Настоящие преступления совершались с другой стороны, а с ними ничего не делается. Нельзя допустить извращения правосудия!»

Стоун занимался политическими махинациями в интересах кандидатов от Республиканской партии еще с 1960-х годов. В ноябре его признали виновным по всем семи пунктам, в том числе в даче ложных показаний Конгрессу о его попытках получить информацию из похищенной хакерами электронной переписки демократов с целью опорочить соперницу Трампа Хиллари Клинтон, а также в запугивании свидетеля по этому делу.

По словам прокуратуры, в соответствии с федеральными директивами для определения меры наказания 67-летнего Стоуна рекомендуется приговорить к 7-9 годам лишения свободы, что соответствовало бы серьезности его преступлений.

Адвокаты Стоуна настаивают на условном сроке, ссылаясь на его возраст и отсутствие уголовных судимостей. Приговор должны вынести на этой неделе.

По словам прокуроров, рекомендуемый приговор продемонстрирует серьезное отношение властей к таким преступлениям, как «манипулирование свидетелями, воспрепятствование правосудию и дача ложных показаний в контексте расследования в Конгрессе по вопросам крайней национальной важности».

Обвинение заявляет, что Стоун «препятствовал проводимому Конгрессом расследованию российского вмешательства в выборы 2016 года, солгал под присягой и оказывал давление на свидетеля», а также «демонстрировал неуважение к суду и правопорядку».

Пока неясно, собирается ли Трамп помиловать Стоуна, однако в декабре он не исключил такую возможность, назвав прокуроров «грязными копами» и «плохими людьми».



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Трамп высказался в защиту Роджера Стоуна

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.12 / Соболев назвал фамилии возможных заказчиков его убийства

02.12 / Госдума перенесла рассмотрение уравнивающего вейп и сигареты закона

03.02 / Зубные коронки из разных материалов могут стать причиной рака

12.01 / Общество: Морские конфликты США и РФ лишь отдаленно похожи на столкновения холодной войны

21.01 / Минэкоэнерго создаст госпредприятие «Укруголь»

06.12 / El País — Грета Тунберг верна себе — на конференцию в Мадрид на поезде во благо окружающей среды

18.01 / В Москве началась серия одиночных пикетов против изменения Конституции

21.01 / Определился состав сборной Украины на пятый этап Кубка мира по биатлону

15.01 / ВВС Израиля нанесли удар по сирийской авиабазе в провинции Хомс

25.12 / Стартовали продажи кожаного планшета Huawei MatePad Pro

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика