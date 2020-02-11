Смартфон Xiaomi Mi 10 поступил в продажу до премьеры

11.02.2020, 20:52, Новости дня

Известный инсайдер продемонстрирован в Сети чек за покупку нового смартфона Xiaomi Mi 10.

Напомним, данный девайс до сих пор не анонсирован производителем, однако уже есть факты совершенной покупки флагманского устройства. В свою очередь, специалисты крайне удивились стоимости аппарата. В частности, по чеку за смартфон Xiaomi Mi 10 с 8 гигабайтами оперативной памяти и 256 гигабайт постоянной памяти цена составила 544 доллара.

Несколько ранее появлялись слухи о том, что новый смартфон получит ценник 529 долларов. В свою очередь, в базовой комплектации данный девайс получит 8 гигабайт оперативной памяти и 128 гигабайт флэш-памяти. За данную версию ценник составит порядка 500 долларов в местной валюте.