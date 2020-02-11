В РФ стартовали продажи ноутбука Asus ExpertBook B9

11.02.2020, 20:52, Новости дня

Известная компания ASUS объявила о начале продаж нового ноутбука ExpertBook B9.

В частности, данный аппарат получил достаточно компактные габариты, а также минимальный вес. Новинка имеет 14-дюймовый экран с высоким разрешением. Указано, что на экран приходится порядка 94 процентов занимаемой передней площади. Устройство функционирует на базе чипа Intel Core 10 поколения с 16 гигабайтами оперативной памяти. В зависимости от комплектации, ноутбук получит до 2 терабайт дискового пространства.

Модель имеет светодиодную подсветку, а также яркость порядка 300 ккд/м2. В компании анонсировали, что аппарат имеет широкие углы обзора, за счет чего интерес к ноутбуку существенно увеличится. Модель имеет усиленный аккумулятор, который поддерживает автономную работу на 12 часов.



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В РФ стартовали продажи ноутбука Asus ExpertBook B9

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