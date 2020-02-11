Volkswagen вывел на зимние тесты обновленную версию Tiguan

11.02.2020, 20:47, Разное

Нынешнее поколение кроссовера Volkswagen Tiguan впечатляет своими продажами в последние 3,5 года. Впрочем, в немецком автоконцерне уже готовят обновленную версию данной модели, дебют которой запланирован на этот год.

В связи с тем, что во время тестов компания применила «умный» камуфляж, прототип очень напоминал действующую модель. Тем не менее, если близко рассматривать модель, можно выделить главные изменения, которые коснулись передней части. Стоит отметить наличие обновленных светодиодных фар, вдохновленных VW Golf Mk8. Радиаторную решетку и передний бампер тоже обновили, последний элемент был отчасти позаимствован у нового Golf. Помимо этого, у Tiguan появится и новый фирменный логотип, а также иные легкосплавные колёсные диски.

Что касается моторной линейки, то она будет взята у новой версии Golf – это позволит уменьшить выбросы вредных веществ. Кроме бензинового и дизельного агрегата покупатели смогут выбрать и обновленную гибридную силовую установку. Дебют рестайлингового Tiguan, возможно, состоится уже в марте в рамках Женевского автосалона.