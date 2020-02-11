США пытаются помешать России принять на вооружение ЗРК С-500

11.02.2020, 20:47, Разное

Военный эксперт Сергей Хатылев уверен, что США пытаются помешать РФ принять на вооружение новые ЗРК С-500. Исходя из его слов, активное противодействие исходит от агентов ЦРУ.

В настоящее время вооружение РФ нуждается в существенном улучшении и инженеры продолжают создание совершенно новых систем. Именно такой является С-500 «Прометей», которая придёт на замену С-400 «Триумф». Ракетный комплекс может активно перехватывать ракеты противника даже в верхних слоях атмосферы. Таким образом он сможет защитить стратегически-важные объекты от всех существующих видов вооружения и даже от тех, которые ещё находятся только в разработках, пишет интернет-издание «Слово и Дело». Именно поэтому ЦРУ проявляет повышенное внимание к С-500 и делают всё возможное, чтобы растянуть время, необходимое для полного принятия на вооружение нового комплекса.

Сергей Хатылев также рассказал, что многие страны уже заинтересованы в покупке «Прометея» у России. Несмотря на это, необходимо сначала вооружить собственные войска, прежде чем начинать активную политику по экспорту боевых комплексов.