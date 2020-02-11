США пытаются помешать России принять на вооружение ЗРК С-500

11.02.2020, 20:47, Разное

Военный эксперт Сергей Хатылев уверен, что США пытаются помешать РФ принять на вооружение новые ЗРК С-500. Исходя из его слов, активное противодействие исходит от агентов ЦРУ.
В настоящее время вооружение РФ нуждается в существенном улучшении и инженеры продолжают создание совершенно новых систем. Именно такой является С-500 «Прометей», которая придёт на замену С-400 «Триумф». Ракетный комплекс может активно перехватывать ракеты противника даже в верхних слоях атмосферы. Таким образом он сможет защитить стратегически-важные объекты от всех существующих видов вооружения и даже от тех, которые ещё находятся только в разработках, пишет интернет-издание «Слово и Дело». Именно поэтому ЦРУ проявляет повышенное внимание к С-500 и делают всё возможное, чтобы растянуть время, необходимое для полного принятия на вооружение нового комплекса.

Сергей Хатылев также рассказал, что многие страны уже заинтересованы в покупке «Прометея» у России. Несмотря на это, необходимо сначала вооружить собственные войска, прежде чем начинать активную политику по экспорту боевых комплексов.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

США пытаются помешать России принять на вооружение ЗРК С-500

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.12 / Скончалась автор главной песни из сериала «Друзья»

17.01 / Валерия на людях сильно приложила Пригожина

11.12 / Зеленский уделал тяжело больную Заворотнюк

06.01 / Мнение: Матч на первенство мира Цзюй Вэньцзюнь — Горячкина

06.02 / Мнение: Сынок, платье сними – мы домой летим

02.01 / Мнение: Новогодняя амнистия…

22.01 / Ученые США создали самый быстрый искусственный объект во Вселенной

10.12 / Как и на чем попадались наши спортсмены

26.12 / «Путин и Сирота»

06.01 / Собчак устроила Богомолову прилюдную сцену ревности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика