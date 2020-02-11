Мнение: Темп

11.02.2020, 20:46, Разное

Песков отказался подтверждать информацию о том, что 22 апреля может стать датой голосования по поправкам в конституцию. Обуждаются разные варианты, — сказал он. Но окончательного решения нет.

С одной стороны, это, конечно, стиль Путина — он любое событие рассматривает как спецоперацию. В этом смысле профессиональная деформация силовиков и криминальных элементов практически идентична: любое их действие — это всегда специальное мероприятие.

В данном конкретном случае проведение конституционного переворота именно как спецоперации, конечно, оправдано. Смысл любого перворота "сверху" — в отстранении от власти части элиты. В физике есть понятие пространство-время, в российской "политической физике" его аналогом выступает связка "власть-собственность". Одно не существует без другого. Поэтому отстранение части преступных кланов, которых мы по недоразумению именуем "элитой", от власти немедленно запустит процесс перераспределения их собственности в пользу тех, кто у власти удержится. Логично, что такое мероприятие нужно проводить втайне, внезапно и предельно осторожно. Янукович на Украине уже продемонстрировал, что тупо и в лоб такие задачи не решаются.

Однако раз 15 января было заявлено о начале государственного переворота, то та же логика требует максимально сократить весь предварительный этап, не давая воровской аристократии опомниться и начать противодействовать конкурирующей ОПГ, инициировавшей процесс перераспределения. А для этого треуется внятная и недвусмысленная "дорожная карта" со сроками и промежуточными итогами. Стремительность и неотвратимость переворота деморализует любого, кто попытается организоваться в противодействии ему.

И вот здесь все не очень хорошо. Что умеет делать номенклатура — это волокитить нежелательный для нее процесс. Загоняя его в болото разнообразных процедур. У любой революции — сверху, снизу или еще откуда — базовым фактором успеха всегда является темп. Даже в ущерб качеству принимаемых решений. Что совершенно разумно: переворот — это всегда кризис, а кризисное управление диктует свои собственные подходы. У всех в памяти первая фаза Донецкого восстания, когда внезапно появившиеся ниоткуда люди Стрелкова каждый день захватывали по одному, а то и два города Донбасса. Киев впал в полный ступор, не понимая, как ему реагировать. Но достаточно было прекратить рейдовые захваты и остановиться на рубежах — всё. Даже полностью разобранному киевскому руководству оказалось достаточно буквально недели, чтобы провести вначале блокирование территории, а затем и создание рубежей обороны. Оборона — смерть вооруженного восстания, — как сказал классик, и был абсолютно прав. Замените "восстание" на "государственный переворот" — и вы получите то, что для Путина в сегодняшней ситуации становится ключевой проблемой. Которая пока не решается — он явно теряет темп.