МВД приостановило выдачу документов гражданам Китая на въезд в Россию с целью работы

11.02.2020, 20:31, Новости дня

МВД приостановило выдачу документов гражданам Китая на въезд в Россию с целью работы.

Во исполнение распоряжения правительства от 31 января № 153-р подразделения МВД по вопросам миграции временно не выдают приглашения на въезд для китайцев, которые нашли работу в России.

МВД приостановило также выдачу разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу гражданам Китая, находящимся за пределами России.

На сайте правительства 1 февраля размещено распоряжение о временной приостановке безвизовых турпоездок, предусмотренных соглашением между Россией и Китаем. Это сделано для обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в России, отмечено в распоряжении.

ФСБ со 2 февраля подключилась к выполнению этого распоряжения. МИД поручено временно приостановить прием документов и выдачу рабочих виз гражданам Китая в консульских учреждениях России, а также уведомить китайскую сторону о принятых мерах, подчеркнув, что эти меры обоснованы особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер.

Новый коронавирус начал распространяться из центра китайской провинции Хубэй — города Ухань — в декабре 2019 г. По последним данным, в Китае заражены 42638 человек, 1016 человек скончались.



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МВД приостановило выдачу документов гражданам Китая на въезд в Россию с целью работы

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