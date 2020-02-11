В карантинном «Градостроителе» прошел первый онлайн-матч по футболу

11.02.2020, 20:31, Новости дня

В карантинной зоне под Тюменью состоялся необычный компьютерный турнир. Эвакуированному из Китая жителю Красноярска Даниилу Парфеновичу удалось сыграть онлайн-матч с футболистами мини-футбольного клуба "Тюмень".

Узнав о сложившейся ситуации с российскими гражданами и о 14-дневном карантине, футболисты смогли передать Даниилу игровую приставку PlayStation в закрытый санаторий "Градостроитель".

По словам руководителя тюменского отделения Федерации компьютерного спорта РФ Романа Чуйко, киберспортсмены решили проявить инициативу и показать тюменское гостеприимство. Они организовали турнир по виртуальному футболу FIFA.

"Это был незабываемый опыт, было очень весело. Мы много говорили с футболистами, некоторые уже ждут меня, чтобы я встретился с ними после карантина", — рассказал в прямом эфире программы "60 минут" житель Красноярска.

Кроме того, Даниил заверил, что доволен своей карантинной жизнью.

"На данный момент меня все устраивает, о нас заботятся, следят, проверяют температуру несколько раз в день. Меня немного гложет, что мы находимся взаперти. Конечно, хочется выйти на улицу, вдохнуть свежий воздух. Уже половина карантина прошла, и я рад этому", — отметил молодой человек.

5 февраля два самолета ВКС РФ доставили из провинции Хубэй в тюменский лечебно-реабилитационный центр "Градостроитель" 144 человека – 128 россиян и 16 граждан СНГ. Срок их изоляции составляет 14 дней, наличие коронавирусной инфекции у прибывших не выявлено.

По последним данным, от пневмонии, которую вызывает коронавирус 2019-nCoV, в Китае заболели уже более 42 тысяч человек. Из них выздоровели 3996 человек, скончались 1016.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

В карантинном «Градостроителе» прошел первый онлайн-матч по футболу

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.01 / Задержан скрывавшийся десять лет фигурант дела о крупном хищении по венным контрактам

24.01 / В Шереметьево решили расследовать гибель сданных в багаж кошек

04.02 / Облачный игровой сервис Nvidia выходит из бета-версии

07.01 / В Госдуме займутся раздачей Жириновским денег «крепостным и холопам»

07.02 / Лидеры США и Китая подтвердили приверженность торговой сделке первой фазы

05.02 / Мнения: Дать врачам больше возможностей и больше ответственности

23.01 / Боевики вытеснили сирийских военных из двух поселений в идлибской зоне

25.12 / The Hardkiss выпустили ролик с песнями Helpless и «Щедрик». Видео

05.02 / Появилось видео прерванной в последний момент посадки Су-24 с невыпущенными шасси

15.12 / Изменения в текст Минских соглашений нужно писать с «экспертами» из «ЛДНР» – Песков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика