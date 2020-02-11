Kia опубликовала изображения нового кроссовера Sorento

11.02.2020, 20:31, Разное

Корейская компания Kia опубликовала в Сети изображения кроссовера модели Sorento. Автомобиль относится к следующей генерации и получил новый дизайн с элементами корпоративного стиля известного бренда.
Дебют представителя SUV-сегмента запланирован на 17 февраля, вместе с тем, какой-либо другой информации не раскрывают. На рендерах кроссовер имеет эксклюзивную головную оптику, в дизайне присутствует спортивный стиль, колёсные арки расширены. Авто получило увеличенные диски и спортивные шины. На срезе крыши установлен компактный спойлер, задние блок-фонари выполнены вертикальными. На боковинах дверей присутствуют глубокие выштамповки. В отделке экстерьера имеются серебристые элементы, включая оконные проёмы, рейлинги на крыше, пороги, диски колёс и нижние сегменты переднего и заднего бамперов. То же относится к окантовке решётки радиатора «оскал тигра». Интерьер выполнен в фирменной концепции «функциональная эмоциональность».

Центральная консоль получила систему мультимедиа, имеется сенсорный дисплей, под ним размещен модуль управления климат-контролем. Далее следует центральный тоннель с нишей для зарядки смартфона, вместо селектора КПП используется шайба. О моторной линейке нового кроссовера Kia Sorento не сообщается, в неё могут войти несколько бензиновых и дизельных силовых агрегатов, предполагается и гибридный вариант.



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Kia опубликовала изображения нового кроссовера Sorento

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