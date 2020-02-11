Бари Алибасов рассказал о тайной миссии «На-На»

11.02.2020, 20:30, Разное

Бари Алибасов пояснил о тайной миссии «На-На». По словам продюсера, перед группой стояла не только музыкальная задача.
Советская и российская поп-группа «На-На» выступает уже около 30-ти лет. Её участники всегда пользовались популярностью среди представительниц прекрасного пола. Совсем недавно Бари Алибасов пояснил об одной из главных целей, которые были поставлены перед музыкантами. По словам создателя коллектива, молодые музыканты должны были «опылять всю территорию Советского Союза от Петропавловска-Камчатского до Бреста».

Муж Лидии Федосеевой-Шукшиной пояснил интересную информацию о том, что он сам видел, как у окон участника коллектива Владимира Политова выстраивалось по 50–60 девушек. Поклонницы стояли там целыми сутками. Иногда музыкант выходил из дома и выбирал девушек, с которыми он проведёт ночь. Сам Алибасов отметил, что не раз наблюдал за большой любовью поклонниц к его артистам, что вряд ли проходило без следа. Один раз в саратовской гостинице у продюсера под дверью оставили малыша.

Тем не менее, участники группы со временем начали заводить серьезные отношения, из-за чего им приходилось уходить из коллектива. Создатель группы объяснил, что в контракте было чётко указано: артисты не могут разглашать факт наличия у них семьи и любовных отношений.
«Зачем травмировать 14-летних поклонниц, которые могут что угодно сделать из ревности», — заметил Алибасов.
Так, из-за девушки группу покинул Павел Соколов.



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Бари Алибасов рассказал о тайной миссии «На-На»

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